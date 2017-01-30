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П.Порошенко запросив главу МЗС Німеччини із візитом до України

Київ • УНН

 • 7919 перегляди

КИЇВ. 30 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко запросив міністра закордонних справ Німеччини Зігмара Габріеля здійснити візит в Україну, передає УНН з посиланням на прес-службу Адміністрації Президента.

“Глава держави запросив німецького міністра здійснити візит в Україну”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 30 січня Президент України Петро Порошенко перебуває з робочим візитом у Німеччині.

Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко запросив федерального канцлера Німеччини Ангелу Меркель здійснити візит в Україну.

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