П.Порошенко пригласил главу МИД Германии с визитом в Украину

"Глава государства пригласил немецкого министра осуществить визит в Украину", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 30 января Президент Украины Петр Порошенко находится с рабочим визитом в Германии.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко пригласил федерального канцлера Германии Ангелу Меркель с визитом в Украину.