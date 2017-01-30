П.Порошенко пригласил главу МИД Германии с визитом в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко пригласил министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля осуществить визит в Украину, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Администрации Президента.
"Глава государства пригласил немецкого министра осуществить визит в Украину", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня, 30 января Президент Украины Петр Порошенко находится с рабочим визитом в Германии.
Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко пригласил федерального канцлера Германии Ангелу Меркель с визитом в Украину.