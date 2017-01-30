П.Порошенко запросив А.Меркель з візитом до України
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко запросив федерального канцлера Німеччини Ангелу Меркель відвідати Україну. Про це він сказав під час спільного брифінгу в Берліні, передає УНН.
"Хотів би запросити пані канцлер відвідати Україну з офіційним візитом в зручний для неї час", - сказав П.Порошенко.
Як повідомляв УНН, сьогодні на переговорах Президент України Петро Порошенко обговорить із канцлером ФРН Ангелою Меркель дорожню карту щодо виконання мінських угод.
Крім того, на зустрічі буде обговорень реалізацію домовленостей України з ЄС. Зокрема, йдеться про завершення ратифікацію угоди про асоціацію Україна ЄС та завершення надання Україні "безвізу".
Нагадаємо, 30 січня Президент України Петро Порошенко розпочав робочий візит до Німеччини.