П.Порошенко пригласил А.Меркель с визитом в Украину

"Хотел бы пригласить госпожу канцлер посетить Украину с официальным визитом в удобное для нее время", - сказал П.Порошенко.

Как сообщал УНН, сегодня на переговорах Президент Украины Петр Порошенко обсудит с канцлером ФРГ Ангелой Меркель дорожную карту по выполнению минских соглашений.

Кроме того, на встрече будет обсуждено реализацию договоренностей Украины с ЕС . В частности, речь идет о завершении ратификации соглашения об ассоциации Украина-ЕС и завершения предоставления Украине "безвиза".

Напомним, 30 января Президент Украины Петр Порошенко начал рабочий визит в Германию .