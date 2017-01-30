П.Порошенко пригласил А.Меркель с визитом в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко пригласил федерального канцлера Германии Ангелу Меркель посетить Украину. Об этом он сказал во время совместного брифинга в Берлине, передает УНН.
"Хотел бы пригласить госпожу канцлер посетить Украину с официальным визитом в удобное для нее время", - сказал П.Порошенко.
Как сообщал УНН, сегодня на переговорах Президент Украины Петр Порошенко обсудит с канцлером ФРГ Ангелой Меркель дорожную карту по выполнению минских соглашений.
Кроме того, на встрече будет обсуждено реализацию договоренностей Украины с ЕС . В частности, речь идет о завершении ратификации соглашения об ассоциации Украина-ЕС и завершения предоставления Украине "безвиза".
Напомним, 30 января Президент Украины Петр Порошенко начал рабочий визит в Германию .