П.Порошенко запропонував створити військові суди в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко пропонує відновити в Україні спеціальні військові суди. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
За словами П.Порошенка, діяти такі суди будуть відповідно до існуючих міжнародних практик.
"Оцінювати дії командирів у бойовій обстановці повинні військові спеціалісти, військові експерти і військові судді, а не цивільні. Принаймні зараз, поки триває ця жахлива підступна гібридна війна", - наголосив Президент.
На його думку, рішення військових судів не будуть ставитися під сумнів військовими.
Нагадаємо, генерал-майора В.Назарова засудили до 7 років за гратами у справі збиття Іл-76.