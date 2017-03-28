П.Порошенко запропонував створити військові суди в Україні

За словами П.Порошенка, діяти такі суди будуть відповідно до існуючих міжнародних практик.

"Оцінювати дії командирів у бойовій обстановці повинні військові спеціалісти, військові експерти і військові судді, а не цивільні. Принаймні зараз, поки триває ця жахлива підступна гібридна війна", - наголосив Президент.

На його думку, рішення військових судів не будуть ставитися під сумнів військовими.

Нагадаємо, генерал-майора В.Назарова засудили до 7 років за гратами у справі збиття Іл-76.