П.Порошенко предложил создать военные суды в Украине

По словам П.Порошенко, действовать такие суды будут в соответствии с существующими международными практиками.

"Оценивать действия командиров в боевой обстановке должны военные специалисты, военные эксперты и военные судьи, а не гражданские. По крайней мере сейчас, пока идет эта ужасная коварная гибридная война", - подчеркнул Президент.

По его мнению, решение военных судов не будут ставиться под сомнение военными.

Напомним, генерал-майора В.Назарова приговорили к 7 годам за решеткой по делу сбивания Ил-76.