П.Порошенко предложил создать военные суды в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко предлагает восстановить в Украине специальные военные суды. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
По словам П.Порошенко, действовать такие суды будут в соответствии с существующими международными практиками.
"Оценивать действия командиров в боевой обстановке должны военные специалисты, военные эксперты и военные судьи, а не гражданские. По крайней мере сейчас, пока идет эта ужасная коварная гибридная война", - подчеркнул Президент.
По его мнению, решение военных судов не будут ставиться под сомнение военными.
Напомним, генерал-майора В.Назарова приговорили к 7 годам за решеткой по делу сбивания Ил-76.