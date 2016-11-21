П.Порошенко закликав Верховного Комісара ООН у справах біженців приділити увагу проблемам татар в окупованому Криму

“Ми задоволені рівнем співробітництва України з Управлінням Верховного Комісара ООН у справах біженців та дякуємо за міцну підтримку нашої держави у цей складний час”, — сказав Президент.

Глава держави висловив сподівання, що візит Верховного Комісара в Україну дозволить йому на власні очі оцінити усю складність гуманітарної ситуації на Донбасі, за яку несе повну відповідальність Росія.

Президент також висловив переконання, що цей візит дозволить значно поглибити взаємодію та співпрацю між Україною та Управлінням Верховного Комісара ООН у справах біженців.

П.Порошенко звернувся до Ф.Гранді з проханням, серед іншого, приділити особливу увагу тим серйозним проблемам, з якими стикаються кримські татари в тимчасово окупованому Росією Криму.

У свою чергу, Ф.Гранді наголосив, що невипадково здійснив візит в Україну у перший рік після обрання на посаду Верховного Комісара ООН.

“Ми надаємо велике значення ситуації у Вашій країні і тій ролі, яку ми можемо відіграти у вирішенні відповідних проблем. Цей візит важливий ще й тим, що ми можемо донести інформацію про виклики, з якими стикається Україна, до усього світу”, — сказав Ф.Гранді.

Верховний Комісар ООН у справах біженців відзначив зусилля керівництва України, пов’язані із забезпеченням прав та потреб внутрішньо переміщених осіб.

Верховний комісар привітав Президента України з третьою річницею Революції гідності.

Останній візит Верховного Комісару ООН у справах біженців в Україну відбувся 22 роки тому.