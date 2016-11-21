П.Порошенко призвал Верховного Комиссара ООН по делам беженцев уделить внимание проблемам татар в оккупированном Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с Верховным Комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, который находится в Украине со своим первым визитом, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
"Мы довольны уровнем сотрудничества Украины с Управлением Верховного Комиссара ООН по делам беженцев и благодарим за крепкую поддержку нашего государства в это сложное время", - сказал Президент.
Глава государства выразил надежду, что визит Верховного Комиссара в Украину позволит ему воочию оценить всю сложность гуманитарной ситуации на Донбассе, за которую несет полную ответственность Россия.
Президент также выразил убеждение, что этот визит позволит значительно углубить взаимодействие и сотрудничество между Украиной и Управлением Верховного Комиссара ООН по делам беженцев.
П.Порошенко обратился к Ф.Гранди с просьбой, среди прочего, уделить особое внимание тем серьезным проблемам, с которыми сталкиваются крымские татары во временно оккупированном Россией Крыму.
В свою очередь, Ф.Гранди отметил, что не случайно совершил визит в Украину в первый год после избрания на должность Верховного Комиссара ООН.
"Мы придаем большое значение ситуации в Вашей стране и той роли, которую мы можем сыграть в решении соответствующих проблем. Этот визит важен еще и тем, что мы можем донести информацию о вызовах, с которыми сталкивается Украина, ко всему миру", - сказал Ф.Гранди.
Верховный Комиссар ООН по делам беженцев отметил усилия руководства Украины, связанные с обеспечением прав и потребностей внутренне перемещенных лиц.
Верховный комиссар поздравил Президента Украины с третьей годовщиной Революции достоинства.
Последний визит Верховного Комиссара ООН по делам беженцев в Украину состоялся 22 года назад.