П.Порошенко закликав до санкцій за співпрацю РФ із "віджатим" бізнесом на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко вимагатиме підтримки від іноземних партнерів щодо санкцій для російських підприємств, які співпрацюватимуть з "віджатим" на Донбасі бізнесом. Про це Президент України Петро Порошенко повідомив в інтерв’ю українським телеканалам, передає УНН.
"...ми будемо вимагати підтримки наших іноземних партнерів, щоб проти цих російських підприємств (що співпрацюватимуть з "віджатим" на Донбасі бізнесом - ред.) також були застосовані санкції, бо це вкрадене майно і ми бачимо повне розуміння наших партнерів", - сказав Президент.
Раніше П.Порошенко заявив, що так звана блокада окупованих територій дала можливість агресору виправдати свої дії щодо визнання так званих паспортів ЛДНР, реєстраційних документів, автомобільних номерів.
Крім того, Президент відзначив, що українські підприємства планувалося використати як базові плацдарми для повернення Донбасу.