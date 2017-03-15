П.Порошенко призвал к санкциям за сотрудничество РФ с "отжатым" бизнесом на Донбассе

"... Мы будем требовать поддержки наших иностранных партнеров, чтобы против этих российских предприятий (что будут сотрудничать с "отжатым" на Донбассе бизнесом - ред.) также были применены санкции, потому что это украденное имущество и мы видим полное понимание наших партнеров", - сказал Президент.

Ранее П.Порошенко заявил, что так называемая блокада оккупированных территорий позволила агрессору оправдать свои действия по признанию так называемых паспортов ЛДНР, регистрационных документов, автомобильных номеров.

Кроме того, Президент отметил, что украинские предприятия планировалось использовать как базовые плацдармы для возвращения Донбасса.