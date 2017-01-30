П.Порошенко закликав бундестаг визнати Голодомор геноцидом
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко закликав німецький парламент визнати Голодомор геноцидом українського народу. Про це прес-секретар Глави держави Святослав Цеголко написав у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
"Президент закликав німецький парламент визнати Голодомор геноцидом українського народу", - повідомив прес-секретар.
Нагадаємо, П.Порошенко розпочав робочий візит до Німеччини.
Планується, що Президент України проведе зустріч з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
Крім того, запланована зустріч президента з віце-канцлером, міністром закордонних справ ФРН Зігмаром Габріелем.
Нагадаємо, П.Порошенко провів зустріч з президентом бундестагу.