П.Порошенко призвал бундестаг признать Голодомор геноцидом
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко призвал немецкий парламент признать Голодомор геноцидом украинского народа. Об этом пресс-секретарь Главы государства Святослав Цеголко написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Президент призвал немецкий парламент признать Голодомор геноцидом украинского народа", - сообщил пресс-секретарь.
Напомним, П.Порошенко начал рабочий визит в Германию.
Планируется, что Президент Украины проведет встречу с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.
Кроме того, запланирована встреча президента с вице-канцлером, министром иностранных дел ФРГ Зигмаром Габриэлем.
Напомним, П.Порошенко провел встречу с президентом бундестага.