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П.Порошенко втратив позиції в рейтингу найбагатших людей України

П.Порошенко втратив позиції в рейтингу найбагатших людей України

Київ • УНН

 • 14170 перегляди

КИЇВ. 21 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко втратив дві позиції в рейтингу найбагатших людей України. Про це повідомляє журнал "Фокус", передає УНН.

У рейтингу "Топ 100 найбагатших людей України" Президент України Петро Порошенко зайняв 10-те місце. Його статки оцінюють у 589 млн дол.

При цьому найбагатшим, згідно з рейтингом, є власник групи СКМ Ринат Ахметов у якого налічують 2,2 млрд дол.

Друге і третє місце зайняли співвласники групи "Приват" Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов, у яких по 1,2 млрд дол.

Останню позицію рейтингу зайняв співвласник компанії "Nemiroff" Анатолій Кіпіш, статки якого становлять 34 млн дол.

Нагадаємо, 31 березня, Президент Петро Порошенко подав електронну декларацію доходів за 2016 рік.

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