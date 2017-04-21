П.Порошенко потерял позиции в рейтинге самых богатых людей Украины

В рейтинге "Топ 100 самых богатых людей Украины" Президент Украины Петр Порошенко занял 10-е место. Его состояние оценивается в 589 млн долл.

При этом самым богатым, согласно рейтингу, является владелец группы СКМ Ринат Ахметов в которого насчитывают 2,2 млрд долл.

Второе и третье место заняли совладельцы группы "Приват" Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, в которых по 1,2 долл.

Последнюю строчку рейтинга занял совладелец компании "Nemiroff" Анатолий Кипиш, состояние которого составляют 34 млн долл.

Напомним, 31 марта, Президент Петр Порошенко подал электронную декларацию доходов за 2016 год.