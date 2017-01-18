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П.Порошенко - віце-президентам ЄК: важливо чимшвидше надати українцям безвіз

П.Порошенко - віце-президентам ЄК: важливо чимшвидше надати українцям безвіз

Київ • УНН

 • 6999 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко зустрівся з Віце-Президентом Європейської Комісії з питань євро та соціального діалогу Валдісом Домбровскісом та Високим представником ЄС із закордонних справ та безпекової політики – Віце-президентом Європейської Комісії Федерікою Моґеріні у Давосі. Глава держави наголосив на важливості якнайшвидшого ухвалення рішення про надання українцям безвізового режиму, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.

Як повідомили у прес-службі, Глава держави висловив вдячність за послідовну підтримку України з боку Європейського Союзу у макроекономічній стабілізації та реалізації соціально-економічних реформ.

У свою чергу, Валдіс Домбровскіс позитивно оцінив останні кроки української влади, спрямовані на стабілізацію державних фінансів. Зокрема, він привітав вчасне схвалення збалансованого Державного бюджету на 2017 рік, оздоровлення банківської системи, включаючи націоналізацію “Приватбанку”, а також продовження ефективної співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Петро Порошенко наголосив на важливості якнайшвидшого ухвалення рішення про надання українцям безвізового режиму.

Нагадаємо, Віце-президент Європейської Комісії з питань євро та соціального діалогу Валдіс Домбровскіс під час зустрічі з Петром Порошенком у Давосі заявив, що Євросоюз високо оцінює дії влади у націоналізації ПриватБанку.

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