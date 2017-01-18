П.Порошенко - вице-президентам ЕК: важно как можно скорее предоставить украинцам безвиз
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко встретился с вице-президентом Европейской Комиссии по вопросам евро и социального диалога Валдисом Домбровскисом и Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности - вице-президентом Европейской Комиссии Федерикой Могерини в Давосе. Глава государства подчеркнул важность скорейшего принятия решения о предоставлении украинцам безвизового режима, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
Как сообщили в пресс-службе, Глава государства выразил благодарность за последовательную поддержку Украины со стороны Европейского Союза в макроэкономической стабилизации и реализации социально-экономических реформ.
В свою очередь, Валдис Домбровскис положительно оценил последние шаги украинской власти, направленные на стабилизацию государственных финансов. В частности, он приветствовал своевременное одобрение сбалансированного государственного бюджета на 2017 год, оздоровление банковской системы, включая национализацию ПриватБанка, а также продолжение эффективного сотрудничества с Международным валютным фондом.
Петр Порошенко отметил важность скорейшего принятия решения о предоставлении украинцам безвизового режима.
Напомним, вице-президент Европейской Комиссии по вопросам евро и социального диалога Валдис Домбровскис во время встречи с Петром Порошенко в Давосе заявил, что Евросоюз высоко оценивает действия власти по национализации ПриватБанка.