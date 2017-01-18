П.Порошенко - вице-президентам ЕК: важно как можно скорее предоставить украинцам безвиз

Как сообщили в пресс-службе, Глава государства выразил благодарность за последовательную поддержку Украины со стороны Европейского Союза в макроэкономической стабилизации и реализации социально-экономических реформ.

В свою очередь, Валдис Домбровскис положительно оценил последние шаги украинской власти, направленные на стабилизацию государственных финансов. В частности, он приветствовал своевременное одобрение сбалансированного государственного бюджета на 2017 год, оздоровление банковской системы, включая национализацию ПриватБанка, а также продолжение эффективного сотрудничества с Международным валютным фондом.

Петр Порошенко отметил важность скорейшего принятия решения о предоставлении украинцам безвизового режима.

Напомним, вице-президент Европейской Комиссии по вопросам евро и социального диалога Валдис Домбровскис во время встречи с Петром Порошенко в Давосе заявил, что Евросоюз высоко оценивает действия власти по национализации ПриватБанка.