П.Порошенко висловив сподівання, що президент Болгарії підтримає політику збереження санкцій проти РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко висловив сподівання, що новий президент Болгарії підтримає політику санкції Європейського Союзу проти Російської Федерації, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.
“Петро Порошенко відзначив послідовну підтримку, яку Болгарія надає Україні в питанні захисту територіальної цілісності та протидії російській агресії. Він висловив сподівання, що новий Президент Болгарії продовжить цю політику, зокрема в контексті збереження санкцій ЄС стосовно Росії до повного відновлення суверенітету України в її міжнародновизнаних кордонах”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, 22 січня у Софії пройшла інавгурація 5-го президента Болгарії Румена Радева, який відомий своєю проросійською позицією.