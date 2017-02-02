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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 57511 перегляди

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П.Порошенко висловив сподівання, що президент Болгарії підтримає політику збереження санкцій проти РФ

Київ • УНН

 • 8071 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко висловив сподівання, що новий президент Болгарії підтримає політику санкції Європейського Союзу проти Російської Федерації, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.

П.Порошенко висловив сподівання, що президент Болгарії підтримає політику збереження санкцій проти РФ

“Петро Порошенко відзначив послідовну підтримку, яку Болгарія надає Україні в питанні захисту територіальної цілісності та протидії російській агресії. Він висловив сподівання, що новий Президент Болгарії продовжить цю політику, зокрема в контексті збереження санкцій ЄС стосовно Росії до повного відновлення суверенітету України в її міжнародновизнаних кордонах”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, 22 січня у Софії пройшла інавгурація 5-го президента Болгарії Румена Радева, який відомий своєю проросійською позицією.

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