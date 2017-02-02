П.Порошенко выразил надежду, что президент Болгарии поддержит политику сохранения санкций против РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко выразил надежду, что новый президент Болгарии поддержит политику санкции Европейского Союза против Российской Федерации, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.
"Петр Порошенко отметил последовательную поддержку, которую Болгария предоставляет Украине в вопросе защиты территориальной целостности и противодействия российской агрессии. Он выразил надежду, что новый Президент Болгарии продолжит эту политику, в частности в контексте сохранения санкций ЕС в отношении России до полного восстановления суверенитета Украины в ее международно границах", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, 22 января в Софии прошла инаугурация 5-го президента Болгарии Румена Радева, который известен своей пророссийской позицией.