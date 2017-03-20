П.Порошенко вимагає швидкого і неупередженого розслідування нападу на голову ВРП
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко вимагає від правоохоронців швидко і неупереджено розслідувати напад на голову Вищої ради правосуддя Ігоря Бенедисюка. Про це він заявив, виступаючи на засідання Ради регіонального розвитку, передає кореспондент УНН.
“Я вимагаю від правоохоронних органів швидкого і неупередженого розслідування цього інциденту. Щойно Генпрокурор сказав, що сьогодні забере цю справу до себе під особистий контроль”, — сказав П.Порошенко.
За словами Президента, держава буде охороняти суддів.
“Напад псевдоактивістів в балаклавах на голову Вищої ради правосуддя минулого тижня — це ніщо інше як спроба зірвати судову реформу, залякати суддів і інших, хто бере участь у реформуванні судової системи”, — сказав Глава держави.
Як повідомляв УНН, 18 березня на голову ВРП вчинили напад молодики в балаклавах.