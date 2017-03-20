П.Порошенко вимагає швидкого і неупередженого розслідування нападу на голову ВРП

“Я вимагаю від правоохоронних органів швидкого і неупередженого розслідування цього інциденту. Щойно Генпрокурор сказав, що сьогодні забере цю справу до себе під особистий контроль”, — сказав П.Порошенко.

За словами Президента, держава буде охороняти суддів.

“Напад псевдоактивістів в балаклавах на голову Вищої ради правосуддя минулого тижня — це ніщо інше як спроба зірвати судову реформу, залякати суддів і інших, хто бере участь у реформуванні судової системи”, — сказав Глава держави.

Як повідомляв УНН, 18 березня на голову ВРП вчинили напад молодики в балаклавах.