П.Порошенко требует быстрого и беспристрастного расследования нападения на главу ВСП

"Я требую от правоохранительных органов быстрого и беспристрастного расследования этого инцидента. Только что Генпрокурор сказал, что сегодня заберет это дело к себе под личный контроль", - сказал П.Порошенко.

По словам Президента, государство будет охранять судей.

"Нападение псевдоактивистив в балаклавах на председателя Высшего совета правосудия на прошлой неделе - это ничто иное как попытка сорвать судебную реформу, запугать судей и других, кто участвует в реформировании судебной системы", - сказал Глава государства.

Как сообщал УНН, 18 марта на голову ВСП совершили нападение молодые люди в балаклавах.