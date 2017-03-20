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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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П.Порошенко требует быстрого и беспристрастного расследования нападения на главу ВСП

П.Порошенко требует быстрого и беспристрастного расследования нападения на главу ВСП

Киев • УНН

 • 8598 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко требует от правоохранителей быстро и беспристрастно расследовать нападение на председателя Высшего совета правосудия Игоря Бенедисюка. Об этом он заявил, выступая на заседании Совета регионального развития, передает корреспондент УНН.

"Я требую от правоохранительных органов быстрого и беспристрастного расследования этого инцидента. Только что Генпрокурор сказал, что сегодня заберет это дело к себе под личный контроль", - сказал П.Порошенко.

По словам Президента, государство будет охранять судей.

"Нападение псевдоактивистив в балаклавах на председателя Высшего совета правосудия на прошлой неделе - это ничто иное как попытка сорвать судебную реформу, запугать судей и других, кто участвует в реформировании судебной системы", - сказал Глава государства.

Как сообщал УНН, 18 марта на голову ВСП совершили нападение молодые люди в балаклавах.

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