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П.Порошенко відвідає Фінляндію з робочим візитом

П.Порошенко відвідає Фінляндію з робочим візитом

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко 24 січня з офіційним візитом відвідає Фінляндію, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби Президента Фінляндської Республіки Саулі Нііністьо.

Президенти обговорять, зокрема, відносини між Фінляндією та Україною, український конфлікт і реалізацію Мінських угод.

Крім того, президенти обміняються думками з питань відносин між Україною та ЄС, а також актуальних міжнародних проблем, такі як безпека Балтійського моря і проблеми Арктики.

Як повідомляв УНН, у червні 2016 Президент Фінляндії Саулі Нііністьо у телефонній розмові із Президентом України Петром Порошенком висловив повну підтримку продовженню санкцій проти Росії через невиконання нею Мінських домовленостей.

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