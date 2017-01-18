П.Порошенко відвідає Фінляндію з робочим візитом
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко 24 січня з офіційним візитом відвідає Фінляндію, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби Президента Фінляндської Республіки Саулі Нііністьо.
Президенти обговорять, зокрема, відносини між Фінляндією та Україною, український конфлікт і реалізацію Мінських угод.
Крім того, президенти обміняються думками з питань відносин між Україною та ЄС, а також актуальних міжнародних проблем, такі як безпека Балтійського моря і проблеми Арктики.
Як повідомляв УНН, у червні 2016 Президент Фінляндії Саулі Нііністьо у телефонній розмові із Президентом України Петром Порошенком висловив повну підтримку продовженню санкцій проти Росії через невиконання нею Мінських домовленостей.