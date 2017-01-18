П.Порошенко посетит Финляндию с рабочим визитом

Президенты обсудят, в частности, отношения между Финляндией и Украиной, украинский конфликт и реализацию Минских соглашений.

Кроме того, президенты обменяются мнениями по вопросам отношений между Украиной и ЕС, а также актуальных международных проблем, таких как безопасность Балтийского моря и проблемы Арктики.

Как сообщал УНН, в июне 2016 г. Президент Финляндии Саули Ниинистьо в телефонном разговоре с Президентом Украины Петром Порошенко выразил полную поддержку продолжению санкций против России из-за невыполнения ею Минских договоренностей.