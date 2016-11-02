П.Порошенко: відсьогодні жодного мобілізованого в зоні АТО немає
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Відсьогодні в зоні проведення антитерористичної операції жодного мобілізованого немає. Про це Президент України Петро Порошенко написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Я, як Президент і Верховний Головнокомандувач, можу доповісти українському народові, що відсьогодні жодного мобілізованого на фронті, в зоні АТО немає. І Збройні Сили України повністю мають бути забезпечені добровольцями, воїнами-контрактниками, добре підготовленими, вмотивованими, навченими і забезпеченими”, — повідомив П.Порошенко.
Президент зазначив, що прийняв доповідь міністра оборони України Степана Полторака та Начальника Генштабу ЗСУ Віктора Муженка про завершення процесу звільнення в запас військовослужбовців в рамках шостої хвилі демобілізації.
“За два роки, що минули, мобілізація виконала надзвичайно важливу роль у забезпеченні обороноздатності нашої держави, а також в тому, щоб дати відсіч агресору, що напав на нашу країну в найбільш складні дні для української історії”, — написав він.
П.Порошенко також наголосив, що за рахунок демобілізованих, особливо тих, хто найкраще себе проявив в лавах Збройних Сил, формується більш ніж 100 тис. резерв першої черги.