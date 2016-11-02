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15 марта, 19:03 • 114818 просмотра

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П.Порошенко: с сегодняшнего дня ни одного мобилизованного в зоне АТО нет

П.Порошенко: с сегодняшнего дня ни одного мобилизованного в зоне АТО нет

Киев • УНН

 • 14333 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. С сегодняшнего дня в зоне проведения антитеррористической операции ни одного мобилизованного нет. Об этом Президент Украины Петр Порошенко написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Я, как Президент и Верховный Главнокомандующий, могу доложить украинскому народу, что отныне ни одного мобилизованного на фронте, в зоне АТО нет. И Вооруженные Силы Украины полностью должны быть обеспечены добровольцами, воинами-контрактниками, хорошо подготовленными, мотивированными, обученными и обеспеченными", - сообщил П.Порошенко.

Президент отметил, что принял доклад министра обороны Украины Степана Полторак и Начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко о завершении процесса увольнения в запас военнослужащих в рамках шестой волны демобилизации.

"За два года, которые прошли, мобилизация выполнила важнейшую роль в обеспечении обороноспособности нашего государства, а также в том, чтобы дать отпор агрессору, напавшему на нашу страну в наиболее сложные дни для украинской истории", - написал он.

П.Порошенко также отметил, что за счет демобилизованных, особенно тех, кто лучше себя проявил в рядах Вооруженных Сил, формируется более 100 тыс. резерв первой очереди.

Украинские Национальные Новости

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