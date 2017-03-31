П.Порошенко відкрив засідання Нацради реформ

"Питання, які ми розглядаємо на засіданні Нацради реформ – надзвичайно важливі. Це ніщо інакше, як проектування нашого майбутнього. Адже воно повною мірою залежить від того, який освітній код ми зможемо передати молодому поколінню, що йде нам на зміну. Поколінню, яке позбавлене комплексів та забобонів, які свого часу тривожили нас з вами", - наголосив П.Порошенко, відкриваючи Нацраду реформ.