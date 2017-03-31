П.Порошенко открыл заседание Нацсовета реформ
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко в Киеве открыл заседание Национального совета реформ, передает УНН.
"Вопросы, которые мы рассматриваем на заседании Нацсовета реформ - чрезвычайно важны. Это ничто иное, как проектирование нашего будущего. Ведь оно в полной мере зависит от того, какой образовательный код мы сможем передать молодому поколению, что идет нам на смену. Поколению, которое лишено комплексов и предрассудков, которые в свое время тривожилы нас с вами", - подчеркнул П.Порошенко, открывая Нацсовет реформ.