П.Порошенко: вибори в Нідерландах обернулися великою поразкою для популістів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Вибори в Нідерландах обернулися великою поразкою для популістів. Про це Президент України Петро Порошенко заявив під час виступу на Першій пленарній сесії Конгресу Європейської народної партії, передає УНН.
“Вибори в Нідерландах обернулися великою поразкою для популістів. І я вітаю Рютте, що він впорався з проблемою підтримки моєї країни”, — зазначив П.Порошенко.
Крім того, Президент зазначив, що Україна цього року схрещує пальці за Німеччину і Францію під час проведення в цих країнах виборів.
“І звичайно ми тримаємо схрещені пальці за Німеччину і Францію цього року”, — зазначив П.Порошенко.
Як повідомляв УНН, у вівторок Виборча рада Нідерландів оприлюднила остаточні результати парламентських виборів, до нижньої палати парламенту, яка складається з 150 місць, пройшли 13 партій з 28, що брали участь у виборах.