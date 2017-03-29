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П.Порошенко: вибори в Нідерландах обернулися великою поразкою для популістів

Київ • УНН

 • 10327 перегляди

КИЇВ. 29 березня. УНН. Вибори в Нідерландах обернулися великою поразкою для популістів. Про це Президент України Петро Порошенко заявив під час виступу на Першій пленарній сесії Конгресу Європейської народної партії, передає УНН.

“Вибори в Нідерландах обернулися великою поразкою для популістів. І я вітаю Рютте, що він впорався з проблемою підтримки моєї країни”, — зазначив П.Порошенко.

Крім того, Президент зазначив, що Україна цього року схрещує пальці за Німеччину і Францію під час проведення в цих країнах виборів.

“І звичайно ми тримаємо схрещені пальці за Німеччину і Францію цього року”, — зазначив П.Порошенко.

Як повідомляв УНН, у вівторок Виборча рада Нідерландів оприлюднила остаточні результати парламентських виборів, до нижньої палати парламенту, яка складається з 150 місць, пройшли 13 партій з 28, що брали участь у виборах.

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