П.Порошенко: выборы в Нидерландах обернулись поражением для популистов

"Выборы в Нидерландах обернулись поражением для популистов. И я поздравляю М.Рютте, что он справился с проблемой поддержания моей страны", - отметил П.Порошенко.

Кроме того, Президент отметил, что Украина в этом году скрестила пальцы за Германию и Францию ​​во время проведения в этих странах выборов.

"И конечно мы держим скрещенные пальцы за Германию и Францию ​​в этом году", - отметил П.Порошенко.

Как сообщал УНН, во вторник Избирательный совет Нидерландов обнародовала окончательные результаты парламентских выборов , в нижнюю палату парламента, которая состоит из 150 мест, прошли 13 партий из 28, участвовавших в выборах.