П.Порошенко: выборы в Нидерландах обернулись поражением для популистов
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Выборы в Нидерландах обернулись поражением для популистов. Об этом Президент Украины Петр Порошенко заявил во время выступления на Первой пленарной сессии Конгресса Европейской народной партии, передает УНН.
"Выборы в Нидерландах обернулись поражением для популистов. И я поздравляю М.Рютте, что он справился с проблемой поддержания моей страны", - отметил П.Порошенко.
Кроме того, Президент отметил, что Украина в этом году скрестила пальцы за Германию и Францию во время проведения в этих странах выборов.
"И конечно мы держим скрещенные пальцы за Германию и Францию в этом году", - отметил П.Порошенко.
Как сообщал УНН, во вторник Избирательный совет Нидерландов обнародовала окончательные результаты парламентских выборов , в нижнюю палату парламента, которая состоит из 150 мест, прошли 13 партий из 28, участвовавших в выборах.