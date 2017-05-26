П.Порошенко: українська митниця перерахувала 4 млрд грн на дороги в цьому році
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. За чотири місяці цього року українська митниця вже перерахувала на дороги більше чотирьох млрд грн. Про це повідомив Президент Петро Порошенко під час робочого візиту в Одесі, передає УНН.
"За чотири місяці цього року українська митниця вже перерахувала на дороги більше 4 млрд грн. І коли на Одещині, на моїй малій Батьківщині, замість пару та піару нарешті зайнялись роботою, Одеська митниця дала до держави 1 млрд 200 млн грн. Це означає коли не словом, а ділом", — повідомив Президент.
Також він додав, що цей показник є запорукою того, що будівництво доріг на Одещині нарешті буде відродженим.
Як повідомляв УНН, на будівництво та ремонт доріг на Одещині передбачено близько 2 млрд грн.