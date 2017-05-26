П.Порошенко: украинская таможня перечислила 4 млрд грн на дороги в этом году
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. За четыре месяца этого года украинская таможня уже перечислила на дороги более четырех млрд грн. Об этом сообщил Президент Петр Порошенко во время рабочего визита в Одессе, передает УНН.
"За четыре месяца этого года украинская таможня уже перечислила на дороги больше 4 млрд грн. И когда в Одесской области, на моей малой Родине, вместо пару и пиара наконец занялись работой, Одесская таможня дала государству 1 млрд 200 млн грн. Это означает когда не словом, а делом", - сообщил Президент.
Также он добавил, что этот показатель является залогом того, что строительство дорог в Одесской наконец будет возрожденным.
Как сообщал УНН, на строительство и ремонт дорог в Одесской области предусмотрено около 2 млрд грн.