П.Порошенко: Україні від ЄС потрібна єдність та солідарність

"Символічно, що наша зустріч відбувається під час 25-річчя встановлення відносин між Україною та Німеччиною. За цей період наше партнерство досягло безпрецедентного рівня довіри. У зв’язку із цим, як ніколи, нам потрібне лідерство Німеччини (в прагненні - ред.) об'єднати Європу, бо Європа має залишатися єдиною. Мене питають, що, в першу чергу, нам потрібно від ЄС, моя відповідь проста, – нам потрібна єдність від ЄС і солідарність з Україною. На сьогодні ключове питання, чи зможе ЄС консолідувати свою єдність на основі примату міжнародного права та демократичних цінностей", - сказав він.

Нагадаємо, 30 січня Президент України Петро Порошенко розпочав робочий візит до Німеччини.