П.Порошенко: Україні від ЄС потрібна єдність та солідарність
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко повідомив, що Україні від ЄС потрібна єдність та солідарність із країною. Про це він сказав під час спільного брифінгу із канцлером Німеччини Ангелою Меркель, передає УНН.
"Символічно, що наша зустріч відбувається під час 25-річчя встановлення відносин між Україною та Німеччиною. За цей період наше партнерство досягло безпрецедентного рівня довіри. У зв’язку із цим, як ніколи, нам потрібне лідерство Німеччини (в прагненні - ред.) об'єднати Європу, бо Європа має залишатися єдиною. Мене питають, що, в першу чергу, нам потрібно від ЄС, моя відповідь проста, – нам потрібна єдність від ЄС і солідарність з Україною. На сьогодні ключове питання, чи зможе ЄС консолідувати свою єдність на основі примату міжнародного права та демократичних цінностей", - сказав він.
Нагадаємо, 30 січня Президент України Петро Порошенко розпочав робочий візит до Німеччини.