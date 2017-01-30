П.Порошенко: Украине от ЕС нужно единство и солидарность

"Символично, что наша встреча происходит во время 25-летия установления отношений между Украиной и Германией. За этот период наше партнерство достигло беспрецедентного уровня доверия. В связи с этим, как никогда, нам нужно лидерство Германии (в стремлении - ред.) объединить Европу, потому что Европа должна оставаться единой. Меня спрашивают, что, в первую очередь, нам нужно от ЕС, мой ответ простой - нам нужно единство от ЕС и солидарность с Украиной. На сегодня ключевой вопрос, сможет ли ЕС консолидировать свою единство на основе примата международного права и демократических ценностей ", - сказал он.

Напомним, 30 января Президент Украины Петр Порошенко начал рабочий визит в Германию .