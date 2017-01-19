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П.Порошенко: Україні не потрібні іноземні армії для захисту своєї території

П.Порошенко: Україні не потрібні іноземні армії для захисту своєї території

Київ • УНН

 • 8898 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Україні не потрібні іноземні солдати чи армії для захисту своєї території, але міжнародна підтримка, включаючи санкції, є інструментом для мотивації Росії сісти за стіл переговорів та стимулу для виведення окупаційних військ. Про це Президент Петро Порошенко заявив в інтерв'ю Wall Street Journal, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.

Глава держави вкотре наголосив, що Україна вимагає від Росії виведення окупаційних військ та техніки з української території, а також деокупації Криму. Президент нагадав, що з початку війни на Донбасі понад 10 тис. військових та цивільних українців загинули через російську агресію.

"Ми не потребуємо іноземних солдат чи армій для захисту української території. Ми самі це робимо. Але міжнародна підтримка, включаючи санкції, є інструментом, який мотивує Росію сісти за стіл переговорів та створює стимул для виведення окупаційних військ", - сказав П.Порошенко.

Президент нагадав, що декілька днів тому Україна подала позов до Міжнародного суду ООН проти Росії. Глава держави підкреслив, що українська сторона використовує всі можливі політичні та дипломатичні методи для захисту.

Окрім того, Глава держави зазначив, що протягом останніх років США продемонстрували підтримку України. Президент нагадав вислів Вінстона Черчилля про те, що не існує вічних ворогів чи друзів, а існують вічні інтереси. П.Порошенко зазначив, що інтереси і цінності США визначені вже тривалий час.

"Цінності США не з'явилися в останні один, два чи десять років. Вони були сформовані батьками-засновниками – це свобода, демократія. Такі самі цінності в України", - підкреслив він.

Президент висловив впевненість у результативній та ефективній співпраці України та США у боротьбі за свободу і демократію, а також дотриманні своїх зобов'язань перед партнерами, адже відповідно до Будапештського меморандуму низка країн, в тому числі США, гарантували Україні безпеку.

 

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