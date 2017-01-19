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П.Порошенко: Украине не нужны иностранные армии для защиты своей территории

П.Порошенко: Украине не нужны иностранные армии для защиты своей территории

Киев • УНН

 • 8898 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Украине не нужны иностранные солдаты или армии для защиты своей территории, но международная поддержка, включая санкции, является инструментом для мотивации России сесть за стол переговоров и стимула для вывода оккупационных войск. Об этом Президент Петр Порошенко заявил в интервью Wall Street Journal, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.

Глава государства подчеркнул, что Украина требует от России вывода оккупационных войск и техники с украинской территории, а также деоккупации Крыма. Президент напомнил, что с начала войны на  Донбассе более 10 тыс. военных и гражданских украинцев погибли из-за российской агрессии.

"Нам не нужны иностранные солдаты или армии для защиты своей территории. Мы сами это делаем. Но международная поддержка, включая санкции, является инструментом, который мотивирует Россию сесть за стол переговоров и создает стимул для вывода оккупационных войск", - сказал П.Порошенко.

Президент напомнил, что несколько дней назад Украина подала иск в Международный суд ООН против России. Глава государства подчеркнул, что украинская сторона использует все возможные политические и дипломатические методы для защиты.

Кроме того, Глава государства отметил, что в последние годы США продемонстрировали поддержку Украины. Президент напомнил высказывание Уинстона Черчилля о том, что не существует вечных врагов или друзей, а есть вечные интересы. П.Порошенко отметил, что интересы и ценности США определены уже длительное время.

"Ценности США не появились в последние один, два или десять лет. Они были сформированы отцами-основателями - это свобода, демократия. Такие же ценности и в Украины", - подчеркнул он.

Президент выразил уверенность в результативном и эффективном сотрудничестве Украины и США в борьбе за свободу и демократию, а также соблюдении своих обязательств перед партнерами,ведь согласно Будапештскому меморандуму ряд стран, в том числе США, гарантировали Украине безопасность.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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