П.Порошенко: у контексті санкцій зв'язку між Україною і Близьким Сходом немає

Відповідаючи на питання про ідею президента США Дональда Трампа про скасування американських санкцій, якщо Росія допоможе США з боротьбою проти бойовиків-ісламістів або і іншими цілями, П.Порошенко сказав: "Ми мали дуже сильну підтримку обох партій в Сполучених Штатах протягом останніх трьох років. Ми не бачимо ніяких причин для зміни цієї ситуації".

"Ми не бачимо жодного зв'язку можливого прогресу на Близькому Сході і з ситуацією в Україні ... У цій ситуації єдиним ефективним способом мотивувати Російську Федерацію, президента Путіна перебувати за столом переговорів є санкції", - додав він.