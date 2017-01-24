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П.Порошенко: у контексті санкцій зв'язку між Україною і Близьким Сходом немає

П.Порошенко: у контексті санкцій зв'язку між Україною і Близьким Сходом немає

Київ • УНН

 • 8452 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Жодного зв'язку між ситуацією в Україні і на Близькому Сході стосовно економічних санкцій США щодо Росії немає. Про це заявив Президент України Петро Порошенко у вівторок, передає УНН з посиланням на Reuters.

Відповідаючи на питання про ідею президента США Дональда Трампа про скасування американських санкцій, якщо Росія допоможе США з боротьбою проти бойовиків-ісламістів або і іншими цілями, П.Порошенко сказав: "Ми мали дуже сильну підтримку обох партій в Сполучених Штатах протягом останніх трьох років. Ми не бачимо ніяких причин для зміни цієї ситуації".

"Ми не бачимо жодного зв'язку можливого прогресу на Близькому Сході і з ситуацією в Україні ... У цій ситуації єдиним ефективним способом мотивувати Російську Федерацію, президента Путіна перебувати за столом переговорів є санкції", - додав він.

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