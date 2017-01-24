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П.Порошенко: в контексте санкций связи между Украиной и Ближним Востоком нет

П.Порошенко: в контексте санкций связи между Украиной и Ближним Востоком нет

Киев • УНН

 • 8452 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Никакой связи между ситуацией в Украине и на Ближнем Востоке в отношении экономических санкций США в отношении России нет. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во вторник, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Отвечая на вопрос об идее президента США Дональда Трампа об отмене американских санкций, если Россия поможет США с борьбой против боевиков-исламистов или другими целями, П.Порошенко сказал: "Мы имели очень сильную поддержку обеих партий в Соединенных Штатах в течение последних трех лет. Мы не видим никаких причин для изменения этой ситуации".

"Мы не видим никакой связи возможного прогресса на Ближнем Востоке с ситуацией в Украине... В этой ситуации единственным эффективным способом мотивировать Российскую Федерацию, президента Путина находиться за столом переговоров являются санкции", - добавил он.

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