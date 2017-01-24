П.Порошенко: в контексте санкций связи между Украиной и Ближним Востоком нет

Отвечая на вопрос об идее президента США Дональда Трампа об отмене американских санкций, если Россия поможет США с борьбой против боевиков-исламистов или другими целями, П.Порошенко сказал: "Мы имели очень сильную поддержку обеих партий в Соединенных Штатах в течение последних трех лет. Мы не видим никаких причин для изменения этой ситуации".

"Мы не видим никакой связи возможного прогресса на Ближнем Востоке с ситуацией в Украине... В этой ситуации единственным эффективным способом мотивировать Российскую Федерацию, президента Путина находиться за столом переговоров являются санкции", - добавил он.