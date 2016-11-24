П.Порошенко у Брюсселі проводить переговори з Д.Туском, М.Шульцом та Ж.Юнкером
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко у Брюсселі проводить переговори з головою Євроради Дональдом Туском, головою Європарламенту Мартіном Шульцом та президентом Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером. Про це у своєму мікроблозі у Twitter повідомив речник Глави держави Святослав Цеголко, передає УНН.
“Президент Петро Порошенко проводить переговори з президентами Дональдом Туском, Мартіном Шульцом та Жан-Клодом Юнкером”, — написав С.Цеголко.
Як повідомляв УНН, у Брюсселі розпочався саміт Україна-ЄС за участю голови Європейської ради Дональда Туска, президента Європейської комісії Жана-Клода Юнкера і Президента України Петра Порошенка.