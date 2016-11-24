П.Порошенко в Брюсселе проводит переговоры с Д.Туском, М.Шульцем и Ж.Юнкером
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко в Брюсселе проводит переговоры с председателем Евросовета Дональдом Туском, председателем Европарламента Мартином Шульцем и президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил представитель Главы государства Святослав Цеголко, передает УНН.
"Президент Петр Порошенко ведет переговоры с президентами Дональдом Туском, Мартином Шульцем и Жан-Клодом Юнкером", - написал С.Цеголко.
Как сообщал УНН, в Брюсселе начался саммит Украина-ЕС с участием председателя Европейского совета Дональда Туска, президента Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера и Президента Украины Петра Порошенко.