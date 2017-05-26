П.Порошенко: траса Спаське – Вилкове збудована в рекордні строки
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Трасу Спаське — Вилкове збудували за рекордні строки. Про це заявив Президент України Петро Порошенко відкриваючи автодорогу Спаське — Вилкове, передає кореспондент УНН.
“У такі терміни дорогу ніхто ніколи не будував,”- сказав П.Порошенко.
Він зазначив, що будівництво автодороги Спаське — Вилкове розпочалося 9 березня 2017 року.
За його словами, якість цієї дороги перевірена.
Президент підкреслив, що наступним буде будівництво траси “Одеса-Рені”.
Як повідомляв УНН, 12 травня, міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що на будівництво та ремонт доріг на Одещині передбачено близько 2 млрд грн.
Раніше повідомлялося, що на трасі “Одеса—Рені” перекриють для капітального ремонту міст в с.Паланка.