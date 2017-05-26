П.Порошенко: трасса Спасское - Вилково построена в рекордные сроки
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Трассу Спасское - Вилково построили за рекордные сроки. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко открывая автодорогу Спасское - Вилково, передает корреспондент.
"В такие сроки дорогу никто никогда не строил", - сказал П.Порошенко.
Он отметил, что строительство автодороги Спасское - Вилково началось 9 марта 2017.
По его словам, качество этой дороги проверена.
Президент подчеркнул, что следующим будет строительство трассы "Одесса-Рени".
Как сообщал УНН, 12 мая, министр инфраструктуры Украины Владимир Емельян заявил, что на строительство и ремонт дорог в Одесской области предусмотрено около 2 млрд грн.
Ранее сообщалось, что на трассе "Одесса-Рени" перекроют для капитального ремонта мост в с.Паланка .