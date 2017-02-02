П.Порошенко та Р.Радев обговорили реконструкцію дороги з України до Болгарії
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко та Президент Болгарії Румен Радев під час телефонної розмови обговорили реконструкцію автодороги Одеса – Болград – Рені до Болгарії, передає УНН з посиланям на прес-службу Глави держави.
“Сторони також порушили питання подальшої реалізації проекту реконструкції автодороги Одеса — Болград — Рені до Болгарії”, — йдеться в повідомленні.
Крім того, президенти обговорили окремі актуальні питання двосторонніх торговельно-економічних відносин та зміцнення співпраці у галузі енергетичної безпеки.
Також були розглянуті можливості проведення наступного засідання Спільної українсько-болгарської міжурядової комісії з економічного співробітництва.
Як повідомляв УНН, 22 січня у Софії пройшла інавгурація 5-го президента Болгарії Румена Радева, який відомий своєю проросійською позицією.