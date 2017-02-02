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П.Порошенко и Р.Радев обсудили реконструкцию дороги из Украины в Болгарию

Киев • УНН

 • 10997 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко и президент Болгарии Румен Радев во время телефонного разговора обсудили реконструкцию автодороги Одесса - Болград - Рени в Болгарию, передает УНН из ссылок на пресс-службу Главы государства.

П.Порошенко и Р.Радев обсудили реконструкцию дороги из Украины в Болгарию

"Стороны также затронули вопросы дальнейшей реализации проекта реконструкции автодороги Одесса - Болград - Рени в Болгарию", - говорится в сообщении.

Кроме того, президенты обсудили отдельные актуальные вопросы двусторонних торгово-экономических отношений и укрепление сотрудничества в области энергетической безопасности.

Также были рассмотрены возможности проведения следующего заседания Совместной украинско-болгарской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Как сообщал УНН, 22 января в Софии прошла инаугурация 5-го президента Болгарии Румена Радева, который известен своей пророссийской позицией.

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