П.Порошенко та президент бундестагу погодились із важливістю продовження санкцій проти РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко та президент Бундестагу Норберт Ламмерт під час зустрічі погодились із важливістю продовження санкцій проти Російської Федерації до повного виконання мінських домовленостей, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.
“Сторони погодились із важливістю підтримки політики санкцій щодо Росії до повного виконання мінських домовленостей”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, П.Порошенко розпочав робочий візит до Німеччини.
Планується, що Президент України проведе зустріч з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
Крім того, запланована зустріч президента з віце-канцлером, міністром закордонних справ ФРН Зігмаром Габріелем.
Як повідомляв УНН, П.Порошенко провів зустріч з президентом бундестагу.