П.Порошенко и президент бундестага согласились с важностью продолжения санкций против РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко и президент Бундестага Норберт Ламмерт во время встречи согласились с важностью продолжения санкций против Российской Федерации до полного выполнения минских договоренностей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.
"Стороны согласились с важностью поддержки политики санкций в отношении России до полного выполнения минских договоренностей", - говорится в сообщении.
Напомним, П.Порошенко начал рабочий визит в Германию.
Планируется, что Президент Украины проведет встречу с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.
Кроме того, запланирована встреча президента с вице-канцлером, министром иностранных дел ФРГ Зигмаром Габриэлем.
Как сообщал УНН, П.Порошенко провел встречу с президентом бундестага.