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П.Порошенко и президент бундестага согласились с важностью продолжения санкций против РФ

П.Порошенко и президент бундестага согласились с важностью продолжения санкций против РФ

Киев • УНН

 • 7413 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко и президент Бундестага Норберт Ламмерт во время встречи согласились с важностью продолжения санкций против Российской Федерации до полного выполнения минских договоренностей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.

"Стороны согласились с важностью поддержки политики санкций в отношении России до полного выполнения минских договоренностей", - говорится в сообщении.

Напомним, П.Порошенко начал рабочий визит в Германию.

Планируется, что Президент Украины проведет встречу с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Кроме того, запланирована встреча президента с вице-канцлером, министром иностранных дел ФРГ Зигмаром Габриэлем.

Как сообщал УНН, П.Порошенко провел встречу с президентом бундестага.

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