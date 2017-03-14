П.Порошенко та міністр економіки Азербайджану обговорили проекти у судно- та літакобудуванні
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко провів зустріч із делегацією Азербайджану на чолі з міністром економіки цієї країни Шахіном Мустафаєвим, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.
Як зазначили у прес-службі, сторони підкреслили готовність поглиблювати взаємовигідне співробітництво у торговельно-економічній сфері.
"Глава Української держави позитивно оцінив динаміку відносин України та Азербайджану, яка стала можливою у тому числі і завдяки активізації двосторонніх контактів президентів країн. У цьому контексті Петро Порошенко назвав важливим проведення у 2017 році в Києві 12-го засідання Спільної міжурядової українсько-азербайджанської комісії з питань економічного співробітництва", - йдеться у повідомленні.
За даними прес-служби, окрему увагу було приділено перспективним проектам співпраці у судно- та літакобудуванні, фармацевтиці, сільському господарстві.
"Президент України подякував за підтримку Азербайджаном суверенітету і територіальної цілісності України та підтвердив незмінність позиції щодо підтримки Азербайджанської Республіки у питанні відновлення територіальної цілісності цієї країни у міжнародно визнаних кордонах", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, В.Гройсман запропонував Туреччині спільно випускати літаки.