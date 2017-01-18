П.Порошенко та І.Алієв підтвердили взаємну підтримку територіальної цілісності
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Під час зустрічі Президента України Петра Порошенка та президента Азербайджану Ільхама Алієва в рамках Давоського економічного форуму президенти підтвердили взаємну підтримку територіальної цілісності та суверенітету. Про це в Twitter написав прес-секретар президента Святослав Цеголко, передає УНН.
"Президенти України і Азербайджану підтвердили взаємну підтримку суверенітету і територіальної цілісності обох держав", - написав С.Цеголко.
Він додав, що Президент України також привітав відновлення постачання азербайджанської нафти до України.
Як повідомляв УНН, верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні в Давосі долучилася до переговорів президента Петра Порошенка з віце-президентом Європейської Комісії з питань євро та соціального діалогу Валдісом Домбровскісом.