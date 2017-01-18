П.Порошенко и И.Алиев подтвердили взаимную поддержку территориальной целостности
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Во время встречи Президента Украины Петра Порошенко и президента Азербайджана Ильхама Алиева в рамках Давосского экономического форума президенты подтвердили взаимную поддержку территориальной целостности и суверенитета. Об этом в Twitter написал пресс-секретарь Президента Святослав Цеголко, передает УНН.
"Президенты Украины и Азербайджана подтвердили взаимную поддержку суверенитета и территориальной целостности обоих государств", - написал С.Цеголко.
Он добавил, что Президент Украины также приветствовал возобновление поставок азербайджанской нефти в Украину.
Как сообщал УНН, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Ф.Могерини в Давосе присоединилась к переговорам Президента Петра Порошенко с вице-президентом Европейской Комиссии по вопросам евро и социального диалога В.Домбровскисом.