П.Порошенко и И.Алиев подтвердили взаимную поддержку территориальной целостности

"Президенты Украины и Азербайджана подтвердили взаимную поддержку суверенитета и территориальной целостности обоих государств", - написал С.Цеголко.

Он добавил, что Президент Украины также приветствовал возобновление поставок азербайджанской нефти в Украину.

Как сообщал УНН, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Ф.Могерини в Давосе присоединилась к переговорам Президента Петра Порошенко с вице-президентом Европейской Комиссии по вопросам евро и социального диалога В.Домбровскисом.