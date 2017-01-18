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П.Порошенко та І.Алієв обговорили проекти для збільшення інвестицій в українську економіку

П.Порошенко та І.Алієв обговорили проекти для збільшення інвестицій в українську економіку

Київ • УНН

 • 6793 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко на зустрічі з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим в Давосі розглянули актуальні питання взаємодії у двосторонньому та багатосторонньому форматах та узгодили основні заходи порядку денного на поточний рік, зокрема, вони обговорили проекти для збільшення інвестицій в українську економіку, передає УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.

Зазначається, що співрозмовники висловили задоволення успішною реалізацією домовленостей, досягнутих у рамках П'ятого засідання Ради Президентів України та Азербайджану, проведеного у Баку в 2016 році.

Під час зустрічі було підтверджено обопільну зацікавленість у подальшому поглибленні усього спектру двостороннього співробітництва. Йшлося, зокрема, про торговельно-економічні зв’язки, співпрацю в енергетиці, літакобудуванні та інших галузях.

"Ільхам Алієв відзначив, що інвестиції Азербайджану в Україну сягнули 200 млн доларів. Лідери обох держав також обговорили проекти для збільшення інвестицій в українську економіку", - зазначили в АП.

Були також окреслені актуальні напрями співпраці у рамках міжнародних та регіональних організацій, зокрема Організації за демократію та економічний розвиток ГУАМ.

Петро Порошенко та Ільхам Алієв обговорили також підготовку Шостого засідання Ради Президентів України та Азербайджану, яке має відбутися в рамках цьогорічного офіційного візиту Президента Азербайджанської Республіки в Україну.

Як повідомляв УНН, під час зустрічі Президента України Петра Порошенка та президента Азербайджану Ільхама Алієва в рамках Давоського економічного форуму президенти підтвердили взаємну підтримку територіальної цілісності та суверенітету.

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