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П.Порошенко и И.Алиев обсудили проекты для увеличения инвестиций в украинскую экономику

П.Порошенко и И.Алиев обсудили проекты для увеличения инвестиций в украинскую экономику

Киев • УНН

 • 6793 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Давосе рассмотрели актуальные вопросы взаимодействия в двустороннем и многостороннем форматах и согласовали основные мероприятия повестки дня на текущий год, в частности, они обсудили проекты для увеличения инвестиций в украинскую экономику, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Отмечается, что собеседники выразили удовлетворение успешной реализацией договоренностей, достигнутых в рамках Пятого заседания Совета Президентов Украины и Азербайджана, проведенного в Баку в 2016 году.

Во время встречи подтвердили обоюдную заинтересованность в дальнейшем углублении всего спектра двустороннего сотрудничества. Речь шла, в частности, о торгово-экономических связях, сотрудничестве в энергетике, самолетостроении и других отраслях.

"Ильхам Алиев отметил, что инвестиции Азербайджана в Украину достигли 200 млн долларов. Лидеры двух государств также обсудили проекты для увеличения инвестиций в украинскую экономику", - отметили в АП.

Были также очерчены актуальные направления сотрудничества в рамках международных и региональных организаций, в частности Организации за демократию и экономическое развитие ГУАМ.

Петр Порошенко и Ильхам Алиев обсудили подготовку Шестого заседания Совета Президентов Украины и Азербайджана, который должен состояться в рамках нынешнего официального визита Президента Азербайджанской Республики в Украину.

Как сообщал УНН, во время встречи Президента Украины Петра Порошенко и президента Азербайджана Ильхама Алиева в рамках Давосского экономического форума президенты подтвердили взаимную поддержку территориальной целостности и суверенитета.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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