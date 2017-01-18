П.Порошенко и И.Алиев обсудили проекты для увеличения инвестиций в украинскую экономику
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Давосе рассмотрели актуальные вопросы взаимодействия в двустороннем и многостороннем форматах и согласовали основные мероприятия повестки дня на текущий год, в частности, они обсудили проекты для увеличения инвестиций в украинскую экономику, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
Отмечается, что собеседники выразили удовлетворение успешной реализацией договоренностей, достигнутых в рамках Пятого заседания Совета Президентов Украины и Азербайджана, проведенного в Баку в 2016 году.
Во время встречи подтвердили обоюдную заинтересованность в дальнейшем углублении всего спектра двустороннего сотрудничества. Речь шла, в частности, о торгово-экономических связях, сотрудничестве в энергетике, самолетостроении и других отраслях.
"Ильхам Алиев отметил, что инвестиции Азербайджана в Украину достигли 200 млн долларов. Лидеры двух государств также обсудили проекты для увеличения инвестиций в украинскую экономику", - отметили в АП.
Были также очерчены актуальные направления сотрудничества в рамках международных и региональных организаций, в частности Организации за демократию и экономическое развитие ГУАМ.
Петр Порошенко и Ильхам Алиев обсудили подготовку Шестого заседания Совета Президентов Украины и Азербайджана, который должен состояться в рамках нынешнего официального визита Президента Азербайджанской Республики в Украину.
Как сообщал УНН, во время встречи Президента Украины Петра Порошенко и президента Азербайджана Ильхама Алиева в рамках Давосского экономического форума президенты подтвердили взаимную поддержку территориальной целостности и суверенитета.