П.Порошенко та А.Меркель вшанували пам'ять жертв берлінського теракту
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко та федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель вшанували пам'ять жертв берлінського теракту. Про це на своєму мікроблозі у Twitter повідомив прес-секретар Глави держави Святослав Цеголко, передає УНН.
“Президент України з Канцлером Німеччини вшанував пам’ять жертв берлінського теракту”, — повідомив С.Цеголко
Нагадаємо, 30 січня Президент України Петро Порошенко розпочав робочий візит до Німеччини.
Як повідомляв УНН, 19 грудня 2016 року тягач з причепом проїхав близько 80 метрів по території різдвяного ринку в центральній частині Західного Берліна на площі Брайтшайдплац. Жертвами трагедії стали 12 осіб, 48 були госпіталізовані. Серед загиблих у теракті був українець.